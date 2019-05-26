Musul'da patlama: 5 ölü
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Irak'ın Musul kentinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 08:19 Kaynak: İHA
'ın Musul
kentinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
Irak'ın Musul kentine bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi. Musul polisinden bir kaynak İHA'ya yaptığı açıklamada, Musul'a bağlı Rabia nahiyesindeki halk pazarında park halinde bir bombalı aracın infilak etmesi sonucu 5 kişinin öldüğünü ve 8 kişinin de yaralandığını söyledi.
Olay yerinde büyük bir hasara yol açan patlamanın iftar saatinden önceye denk gelmesi nedeniyle patlama bölgesinin kalabalık olduğu gözlendi.
Olay yerinde ikinci bir patlamayı önlemek için güvenlik kordonu oluşturulurken, yaralıların yakındaki hastanelere kaldırıldığı bildirildi. - MUSUL
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