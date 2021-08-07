Üye Girişi
Musul'da sahte kontrol noktası kuran DEAŞ militanları 5 kişiyi kaçırdı - Son Dakika

Musul'da sahte kontrol noktası kuran DEAŞ militanları 5 kişiyi kaçırdı

07.08.2021 13:42
Musul'da sahte kontrol noktası kuran DEAŞ militanları 5 kişiyi kaçırdı, System.String[]

Irak'ın Musul kentinde sahte kontrol noktası kuran terör örgütü DEAŞ militanlarının sivil araçları durdurarak ateş açtığı ve 5 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

Irak'ın Musul kentinde sahte kontrol noktası kuran terör örgütü DEAŞ militanlarının sivil araçları durdurarak ateş açtığı ve 5 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, dün gece Musul'un Mahmur ilçesindeki bir yolda, DEAŞ mensubu teröristler sahte kontrol noktası kurdu.

Irak bayrağı ve ordusuna ait üniformalarla kendini kamufle etmeye çalışan DEAŞ militanları, yoldan geçen 5 kişiyi kaçırdı, 3 kişiyi de yaraladı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Musul, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Musul'da sahte kontrol noktası kuran DEAŞ militanları 5 kişiyi kaçırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Askerden izne gelen gencin, 5'inci kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi 13:39 Askerden izne gelen gencin, 5'inci kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi Siyah-Beyazlılar için mutlu son! Rachid Ghezzal, resmen Beşiktaş'ta 13:22 Siyah-Beyazlılar için mutlu son! Rachid Ghezzal, resmen Beşiktaş'ta Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrendi! Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle 13:13 Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrendi! Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle
Fenomen Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi birbirine girdi! Tehdit ve hakaretler havada uçuştu 12:44 Fenomen Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi birbirine girdi! Tehdit ve hakaretler havada uçuştu Ümitcan Uygun'un DNA'sına, yatağında ölü bulunan Esra Hankulu'nun tırnaklarında rastlandı 12:03 Ümitcan Uygun'un DNA'sına, yatağında ölü bulunan Esra Hankulu'nun tırnaklarında rastlandı Üvey oğlunu balkondan atmakla suçlanan üvey anne hakkındaki müebbet kararı bozuldu 11:20 Üvey oğlunu balkondan atmakla suçlanan üvey anne hakkındaki müebbet kararı bozuldu
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı 11:14 Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Antalya'da umut veren olay! Yeni güne yağmurla merhaba dediler 10:40 Antalya'da umut veren olay! Yeni güne yağmurla merhaba dediler

Son Dakika Haberleri
13:45 İşte Türk Jordan! NBA Summer League'e damga vuran Ömer, Miami ile sözleşmeyi garantiledi
13:39 Askerden izne gelen gencin, 5'inci kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi
13:35 Olimpiyat madalyasını garantileyen Uğur Aktaş'tan iddialı sözler: Şampiyon olacağım
13:22 Siyah-Beyazlılar için mutlu son! Rachid Ghezzal, resmen Beşiktaş'ta
13:20 Son Dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da ''Devleti aşağılama'' suçundan tutuklandı
13:13 Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrendi! Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle
13:10 Son Dakika: 217 yangın kontrol altına alındı, 2 ildeki 6 noktada alevlerle mücadele sürdürülüyor
12:16 Busenaz Sürmeneli'nin zaferi TRT spikerini kendinden geçirdi! İşte o anlar
12:02 Ümitcan Uygun'un DNA'sına, yatağında ölü bulunan Esra Hankulu'nun tırnaklarında rastlandı
11:59 Fenerbahçe bedava verdi, Beşiktaş geri çevirdi! Pereira'nın istemediği Caulker ortada kaldı
İşte Türk Jordan! NBA Summer League'e damga vuran Ömer, Miami ile sözleşmeyi garantiledi İşte Türk Jordan! NBA Summer League'e damga vuran Ömer, Miami ile sözleşmeyi garantiledi         
13:45
Olimpiyat madalyasını garantileyen Uğur Aktaş'tan iddialı sözler: Şampiyon olacağım Olimpiyat madalyasını garantileyen Uğur Aktaş'tan iddialı sözler: Şampiyon olacağım         
13:36
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da ''Devleti aşağılama'' suçundan tutuklandı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da ''Devleti aşağılama'' suçundan tutuklandı         
13:21
Son Dakika: 217 yangın kontrol altına alındı, 2 ildeki 6 noktada alevlerle mücadele sürdürülüyor Son Dakika: 217 yangın kontrol altına alındı, 2 ildeki 6 noktada alevlerle mücadele sürdürülüyor         
13:11
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli         
12:11
Fenerbahçe bedava verdi, Beşiktaş geri çevirdi! Pereira'nın istemediği Caulker ortada kaldı Fenerbahçe bedava verdi, Beşiktaş geri çevirdi! Pereira'nın istemediği Caulker ortada kaldı         
11:59
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki         
10:52
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu         
09:47
Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi         
09:46
İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi         
09:38
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı         
17:52
Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş         
17:21
Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş         
17:19
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize         
16:46
O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2021 14:04:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Musul'da sahte kontrol noktası kuran DEAŞ militanları 5 kişiyi kaçırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement