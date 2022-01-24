Musul'da Selçuklu dönemine ait Ulu Cami kazısında yeni yapıtlar ortaya çıktı - Son Dakika

Irak'ın Musul kentinde Selçukluların Atabeyi Nüreddin Zengi tarafından yaptırılan ve 2014'te kentin kontrolünü ele geçiren terör örgütü DEAŞ unsurlarınca patlatılan Musul Ulu Cami (El-Nuri Camii) ve Kambur Minaresi'nde (El-Hadba) yapılan kazı çalışmaları sırasında 4 oda bulundu.

Musul Tarihi Eserler ve Müze Müdürlüğü arkeoloğu Abdurrahman İmad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulu Cami ve Kambur Minaresi'nin DEAŞ'lı teröristlerce 2017'de patlatılması sonucu büyük tahribata uğradığını belirterek, kentin Irak güvenlik güçlerinin kontrolüne geçmesinden bir yıl sonra cami ve minarenin UNESCO tarafından onarılmasına başlandığını söyledi.

Caminin büyüklüğünün

Onarımla birlikte kazıların da yapıldığını aktaran İmad, kazı çalışmaları sırasında caminin ön cephesinin altında daha önce ibadet için kullanılan 4 odanın bulunduğunu ifade etti.

Odalardan birinin şadırvan kısmı olduğu bilgisini veren İmad, caminin büyüklüğünün şu an göründüğünden daha fazla olduğuna yönelik izlerin ortaya çıktığını belirtti.

Cami en son 78 yıl önce onarıldı

Caminin yaklaşık 850 yıllık bir geçmişe sahip olduğuna işaret eden İmad, cami ve minarenin en son 1944 yılında onarım ve restorasyon geçirdiğini bildirdi.

İmad, UNESCO'nun 2018'de başlattığı onarım çalışmalarının 5 yılda tamamlanması beklendiğini dile getirdi.

Dünyadaki 4 önemli kambur minaresinden biri

Musul Ulu Camisi Kambur Minaresi'nin dünyadaki 4 önemli kambur minaresinden biri olduğunu kaydeden İmad, kazı çalışmaları neticesinde çok daha fazla detayın ortaya çıkabileceğini söyledi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmişti.

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ilk konuşmasını yaptığı Musul Ulu Cami, yine örgüt tarafından 21 Haziran 2017'de patlatılması sonucu büyük tahribata uğramıştı.