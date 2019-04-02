Musul'da Sudan Çıkarılan Ceset Sayısı 4'e Yükseldi
36 dakika önce
Irak'ın Musul kentinde Dicle Nehri üzerinde yaşanan feribot kazasında kaybolanları bulma çalışmalarına katılan Türk dalgıç ekibi, bugün toplam 4 ceset buldu.
Irak
'ın Musul
kentinde Dicle
Nehri üzerinde yaşanan feribot kazasında kaybolanları bulma çalışmalarına katılan Türk dalgıç ekibi, bugün toplam 4 ceset buldu.
Irak'ın Musul kentinde Dicle Nehri üzerinde feribot batmış 100'ün üzerinde insan hayatını kaybetmişti. Kaybolan kişileri arama çalışmalarına Türk dalgıç ekipleri de destek veriyor. Türk dalgıçlar bugün 4'üncü defa ceset buldu. Musul güvenlik kaynakları, bugün 2 ceset bulan Türk dalgıçların 2 ceset daha sudan çıkardığını belirterek, cesetlerin kentin güneyindeki Hamamulalil bölgesinde bulunduğunu kaydetti.
Musul Adli Tıp
Hastanesi, nehirden çıkarılan ceset sayısının 105'e ulaştığını açıkladı. Hastane Müdürü Hüseyin Vasik yaptığı açıklamada, Türkiye
ve Irak'ın birçok bölgesinden gelen ekiplerin, kötü hava koşullarına rağmen arama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. - MUSUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:51 Kaynak: İHA
İkinci El Araç Alım Satımında Yeni Dönem Başladı
Fatih Altaylı, İsim İsim Sayıp Yeni Parti'yle İlgili Tarih Verdi
Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!
CHP'li Adayın Başvurusu Kabul Edildi! Sancaktepe El Değiştirebilir