Musul'da terör örgütü DEAŞ'la çatışmalarda tahrip olan 1600 ev onarıldı - Son Dakika

Irak'ın Musul kentinde yaklaşık 3 yıl önce terör örgütü DEAŞ ile çatışmalarda büyük zarar gören binlerce evden 1600'ünün onarıldığı belirtildi.

Musul Yatırım Kurulu Başkanı Nurettin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul kent merkezi, bağlı ilçe ve kasabaların yeniden imarı programı çerçevesinde kullanılmaz haldeki 1600 evin onarıldığını söyledi.

Kaplan, yenilenen evlerin tamamının yaklaşık 3 yıl önce DEAŞ'la yaşanan çatışmalar ve kenti terörden kurtarma operasyonları sırasında yıkıldığını ve tahrip edildiğini ifade etti.

Onarım çalışmalarının uluslararası yardım kuruluşları tarafından yapıldığına dikkati çeken Kaplan, DEAŞ'la çatışmalardan dolayı iç göçmen durumuna düşen vatandaşlara evlerine dönme imkanı sağlandığını kaydetti.

Birleşmiş Milletlerin 2018'de yayımladığı raporda, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu sırasındaki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 21 bin ev ve yerleşim biriminin yıkıldığı belirtilmişti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.