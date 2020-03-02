Musul'da terör örgütü DEAŞ mensubu 5 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Musul'da terör örgütü DEAŞ mensubu 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Musul'da terör örgütü DEAŞ mensubu 5 kişi yakalandı

7 saat önce

Irak'ın Musul kentinde bir kontrol noktasında yapılan denetim sırasında terör örgütü DEAŞ mensubu 5 yakalandı.

Musul'da terör örgütü DEAŞ mensubu 5 kişi yakalandı, System.String[]

Irak'ın Musul kentinde bir kontrol noktasında yapılan denetim sırasında terör örgütü DEAŞ mensubu 5 yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, alınan ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin Musul'un güneyindeki Nasır bölgesinde bulunan bir kontrol noktasında durdurdukları araçta arama yaptığı, yapılan incelemede araçta bulunan 5 kişinin DEAŞ üyesi olduklarının anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca daha önce bir takım saldırı ve terör eylemlerine karıştıkları belirlenen söz konusu 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının sona erdirildiğini duyurmasına rağmen, örgütün özellikle kırsal bölgelerde ve gece saatlerinde güvenlik güçleriyle sivillere yönelik saldırıları sürüyor.

Musul, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:58 Kaynak: AA
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