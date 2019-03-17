Son Dakika Haberleri: Musul'da Toplu Mezar Bulundu

Musul'da Toplu Mezar Bulundu

1 saat önce

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Musul'un Sincar ilçesinde 76 cesedin yer aldığı toplu mezarın bulunduğunu açıkladı.

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Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Musul'un Sincar ilçesinde 76 cesedin yer aldığı toplu mezarın bulunduğunu açıkladı.

Komiserlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Musul'un Sincar ilçesinde yeni bir toplu mezarın ortaya çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada, yeni bulunan toplu mezarda 76 cesedin gömülü olduğu kaydedildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı 5 Mart'ta, DEAŞ unsurlarınca 3 Ağustos 2014'ten itibaren çoğunluğu Sincar'da yaşayan Ezidilere karşı işlenen suçlara ilişkin bazı veriler paylaşmıştı. Bakanlığın açıklamasında, Ezidilere ait şu ana kadar 71 toplu mezar bulunduğu ve kaçırılan 6 bin 417'den kişiden 3 binden fazlasının akıbetinin bilinmediği belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:18 Kaynak: AA

Irak, Sincar Dağı, Musul, Güncel
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