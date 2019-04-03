Son Dakika Haberleri: Musul'da Türk Dalgıçları Arama Çalışmalarını Sürdürüyor

Musul'da Türk Dalgıçları Arama Çalışmalarını Sürdürüyor

51 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Musul'da yaşanan bot faciasında arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetlerine ait 20 kişilik dalgıç ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Musul'da Türk Dalgıçları Arama Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Musul'da yaşanan bot faciasında arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetlerine ait 20 kişilik dalgıç ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Musul'da yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetlerimize ait 20 kişilik dalgıç ekibimiz, iki naaşa ulaşarak yerel makamlara teslim etti. Çalışmalar devam etmektedir" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:33 Kaynak: İHA

Musul, Güncel
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