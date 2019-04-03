Musul'da Türk Dalgıçları Arama Çalışmalarını Sürdürüyor
51 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı, Musul'da yaşanan bot faciasında arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetlerine ait 20 kişilik dalgıç ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı
, Musul
'da yaşanan bot faciasında arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetlerine ait 20 kişilik dalgıç ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Musul'da yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetlerimize ait 20 kişilik dalgıç ekibimiz, iki naaşa ulaşarak yerel makamlara teslim etti. Çalışmalar devam etmektedir" denildi. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:33 Kaynak: İHA
MSB'den Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Anıtkabir Ziyareti Usule Uygun Değildi
Devletten İşverene Her İşçi İçin 3 Bin 134 Lira Destek
Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı
Temelli, Erdoğan'ı Eleştirdiği "Kürdistan'da Kazanmak, Batıda Kaybettirmek" Stratejisini Yorumladı: Hedefe Ulaştık