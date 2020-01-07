Musul'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Musul'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Irak'ın Musul kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Musul'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Irak'ın Musul kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Musul kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

- Musul'da uyuşturucu tehlikesi artıyor

Öte yandan Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Musul'da son bir yılda uyuşturucu kullanımının özellikle gençler arasında arttığına dikkati çeken Kaplan, gençlerin zehirlenmesini engellemek için güvenlik güçlerine büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Musul, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:32 Kaynak: AA
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