Musul'da vadide yangın paniği - Son Dakika
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Musul'da vadide yangın paniği

11.08.2022 15:27

- Musul'da vadide yangın paniği Irak'ın kuzeyindeki Musul şehrindeki Kamış Vadisinde çıkan ve hızla yayılan yangın bölge sakinlerini korkuttu.

- Musul'da vadide yangın paniği

MUSUL - Irak'ın kuzeyindeki Musul şehrindeki Kamış Vadisinde çıkan ve hızla yayılan yangın bölge sakinlerini korkuttu.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Musul'un Sümer semtindeki Kamış Vadisinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler hızla geniş alana yayıldı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, saatler süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Musul, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Musul'da vadide yangın paniği - Son Dakika

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