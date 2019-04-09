Musul'daki Bot Faciasında Türk Dalgıçları Çalışmalarını Sürdürüyor
1 saat önce
Musul'daki bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk dalgıç ekibi çalışmalarını sürdürüyor.
Musul
'daki bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk dalgıç ekibi çalışmalarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Musul/ Irak
'ta Dicle
Nehri'nde 21 Mart
'ta yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek olan Deniz Kuvvetlerimize ait 20 kişilik dalgıç ekibi çalışmalarına devam ediyor" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:27 Kaynak: İHA
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