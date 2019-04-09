Son Dakika Haberleri: Musul'daki Bot Faciasında Türk Dalgıçları Çalışmalarını Sürdürüyor

Musul'daki Bot Faciasında Türk Dalgıçları Çalışmalarını Sürdürüyor

1 saat önce

Musul'daki bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk dalgıç ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Musul'daki Bot Faciasında Türk Dalgıçları Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]
Musul'daki bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk dalgıç ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Musul/ Irak'ta Dicle Nehri'nde 21 Mart'ta yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek olan Deniz Kuvvetlerimize ait 20 kişilik dalgıç ekibi çalışmalarına devam ediyor" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:27 Kaynak: İHA

21 Mart, Musul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin Düzenlediği Stratejik Buluşmalar Haftasının İkincisi Düzenlenecek Son Dakika! İstanbul Krizi Büyüyor! AK Parti Resti Çekti: 51 Sandığı Saymanın Anlamı Yok Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Oğlumu Döşünden Tek Kurşunla Vurdum CHP Sözcüsü: İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 96'sı Sayıldı, İmamoğlu 14 Bin 532 Oy Önde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:27:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Musul'daki Bot Faciasında Türk Dalgıçları Çalışmalarını Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]