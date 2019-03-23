Son Dakika Haberleri: Musul'daki Faciadan Sonra Protestolar Sürüyor

Musul'daki Faciadan Sonra Protestolar Sürüyor

1 saat önce

Irak'ın Musul kentinde yaklaşık 100 kişinin ölümüne yol açan feci kaza ile ilgili halkın protestoları devam ederken Başbakan Adil Abdülmehdi'nin, Musul Valisini görevden almak için Meclise teklif sunduğu öğrenildi.

Musul'daki Faciadan Sonra Protestolar Sürüyor, System.String[]
Irak'ın Musul kentinde yaklaşık 100 kişinin ölümüne yol açan feci kaza ile ilgili halkın protestoları devam ederken Başbakan Adil Abdülmehdi'nin, Musul Valisini görevden almak için Meclise teklif sunduğu öğrenildi.

Irak'ın Musul kentinde Perşembe günü meydana gelen ve yaklaşık 100 kişinin ölümüne yol açan feribot kazası ile ilgili halkın protestoları devam ettiği kaydedildi. Feci kazanın sorumluların yakalanıp adalete teslim edilmesini isteyen protestocular olay yerine giden yolları kapatırken, güvenlik güçlerinin de bölgeyi kuşatma altına aldığı bildirildi.

Olayın meydana geldiği Dicle Nehri'nde arama çalışmaları devam ederken Başbakan Adil Abdülmehdi'nin de, Musul Valisi Nofel Akub'un görevine son verilmesi için Irak Meclisine teklif sunduğu açıklandı.

Irak Başbakan Adil Abdülmehdi'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, sorumluluklarını yerine getirmeyen, insanların mal ve can güvenliğini riske atan Akub'un görevine son verilmesi için Meclise teklif sunduğu kaydedildi.

Öt yandan Musul Valisi Akub'un da kenti terk ederek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkenti Erbil'e kaçtığı iddia edildi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:31 Kaynak: İHA

Irak, Musul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reyting Rekortmeni Çukur'un Yeni Fragmanı Yayınlandı! Evinde Ölü Bulunan Kadının Katili 14 Yıl Sonra Yakalandı Eski Milletvekili Bursa'daki Yazlığında Ölü Bulundu Komşusunu, Engelli Oğluna Cinsel Saldırıda Bulunduğu İçin Öldürmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 20:07:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Musul'daki Faciadan Sonra Protestolar Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]