Son Dakika Haberleri: Musul'daki Feribot Faciasının Sorumlusu Yakalandı

Musul'daki Feribot Faciasının Sorumlusu Yakalandı

5 dakika önce

Erbil-(İHA)-Yaklaşık iki hafta önce Irak'ın Musul kentinde meydana gelen ve 100'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot faciasının sorumluları yakalandığı açıklandı.

Musul'daki Feribot Faciasının Sorumlusu Yakalandı, System.String[]
Erbil-(İHA)-Yaklaşık iki hafta önce Irak'ın Musul kentinde meydana gelen ve 100'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot faciasının sorumluları yakalandığı açıklandı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanı Tuğgeneral Yahya Resul, yaptığı açıklamada 21 Mart tarihinde 100'den fazla kişinin ölümüne ve 60'tan fazla kişinin kaybolmasına neden olan feribot faciasının sorumlusu eğlence parkının sahibinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkenti Erbil'de yakalandığını açıkladı. Resul, Dicle nehri üzerindeki eğlence parkının sahibi Ubeyd İbrahim ile 2 oğlu Ali ile Reyyan'nın Erbil'deki terörle mücadele güçleri tarafından yakalandığını kaydetti.

Erbil Emniyet Müdürü Tarık Nuri yakalanma haberini doğruladı.

Kötü hava koşulları nedeniyle yavaş ilerleyen ceset arama çalışmaları sürerken, Musul'un 20 kilometre güneyindeki Hamamulalil nahiyesi yakınlarında nehirde bir ceset daha bulundu.

Vatandaşlar tarafından çıkarılan cesedin kimliğini öğrenmek için adli tıbba teslim edildiği bildirildi. - MUSUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:20 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üniversiteli Genç Kızın Öldüğü Kazada, Kamyonet Sürücüsüne 15 Bin Lira Para Cezası Verildi Kızının Cansız Bedenini Bulan Babadan Damadına Şok Suçlama: Kızımın Katili Damadımın Cinsel Organıdır Konya'da 45 Günlük Bebek Ölü Bulundu AK Partili Genci Rencide Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 15:25:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Musul'daki Feribot Faciasının Sorumlusu Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]