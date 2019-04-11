Son Dakika Haberleri: Musul'daki Feribot Faciasıyla İlgili Yeni Açıklama

Musul'daki Feribot Faciasıyla İlgili Yeni Açıklama

1 saat önce

Irak'ın Musul kentinde Mart ayının sonlarında meydana gelen ve 100'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot faciası ilgili yapılan açıklamada, bugüne kadar toplam 28 cesedin sudan çıkarıldığı bildirildi.

Musul'daki Feribot Faciasıyla İlgili Yeni Açıklama, System.String[]
Irak'ın Musul kentinde Mart ayının sonlarında meydana gelen ve 100'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot faciası ilgili yapılan açıklamada, bugüne kadar toplam 28 cesedin sudan çıkarıldığı bildirildi.

Irak Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, 21 Mart'ta meydana gelen kazada kaybolan yaklaşık 80 kişiden 28'inin cesedine ulaşıldığı kaydedildi. 6 ayrı dalgıç ekibinin gün boyunca arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, en son dün 10 yaşında bir erkek çocuğunun Musul'a bağlı Cusuk bölgesinde nehirden çıkarılarak adli tıbba teslim edildiği belirtildi. Son iki hafta içerisinde toplam 28 cesedin Dicle Nehri'nden çıkarıldığı, aralarında Türk dalgıç ekiplerinin de bulunduğu 6 ekibin Hamamulalil, Narınca, Kayyara, Şemsiyet, Cezire ve Selamiyet bölgelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. - ERBİL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:12 Kaynak: İHA
Irak, Musul, 3. Sayfa
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