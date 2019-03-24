Son Dakika Haberleri: Musul'daki Feribot Kazası Sonrası Meclisten Önemli Karar

Musul'daki Feribot Kazası Sonrası Meclisten Önemli Karar

1 saat önce

Irak Meclisi, geçtiğimiz hafta yüzden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot kazasının arından Musul Valisi Nofel Akub'u görevden aldı.

Musul'daki Feribot Kazası Sonrası Meclisten Önemli Karar, System.String[]
Irak Meclisi, geçtiğimiz hafta yüzden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot kazasının arından Musul Valisi Nofel Akub'u görevden aldı.

Irak Meclisi, Musul'daki feribot kazasını görüşmek için gerçekleştirdiği oturumda Başbakan Adil Abdülmehdi'nin önerisi üzerine Musul Valisi Nofel Akub ile yardımcıları Abdulkadir Sincar ve Hasan Allaf'ı görevden alma kararı aldı.

Geçtiğimiz Perşembe günü Dicle Nehri açıklarında ihmal sonucu batan feribotta çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 100'den fazla kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi kaybolmuştu. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:04 Kaynak: İHA

Irak, Musul, Güncel
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