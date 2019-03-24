Musul'daki Feribot Kazası Sonrası Meclisten Önemli Karar
1 saat önce
Irak Meclisi, geçtiğimiz hafta yüzden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot kazasının arından Musul Valisi Nofel Akub'u görevden aldı.
Irak
Meclisi, geçtiğimiz hafta yüzden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot kazasının arından Musul
Valisi Nofel Akub'u görevden aldı.
Irak Meclisi, Musul'daki feribot kazasını görüşmek için gerçekleştirdiği oturumda Başbakan Adil Abdülmehdi'nin önerisi üzerine Musul Valisi Nofel Akub ile yardımcıları Abdulkadir Sincar
ve Hasan Allaf'ı görevden alma kararı aldı.
Geçtiğimiz Perşembe günü Dicle
Nehri açıklarında ihmal sonucu batan feribotta çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 100'den fazla kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi kaybolmuştu. - ERBİL
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:04 Kaynak: İHA
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