Son Dakika Haberleri: Musul'daki Feribot Kazasında Tutuklamalar Devam Ediyor

Musul'daki Feribot Kazasında Tutuklamalar Devam Ediyor

1 saat önce

Irak'ın Musul kentindeki Dicle nehrinde 100'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot faciası soruşturması kapsamında 5 kişinin daha tutuklandığı bildirildi.

Musul'daki Feribot Kazasında Tutuklamalar Devam Ediyor, System.String[]
Irak'ın Musul kentindeki Dicle nehrinde 100'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot faciası soruşturması kapsamında 5 kişinin daha tutuklandığı bildirildi.

Musul'daki feribot kazasını soruşturmakla yükümlü soruşturma komisyonu tarafından yapılan açıklamada, batan feribotun iki sahibi ile eğlence projesinin gerekli standartlara uygun olduğu göstererek açılışını onaylayan 3 mühendisin tutuklandığı belirtildi.

En az 100 kişinin ölümü ve 60'a yakın kişinin sulara kapılarak kayıp olduğu kazanın ardından Dicle nehrinde başlatılan arama çalışmaları kapsamında başkent Bağdat'ta bir kadının cansız bedeni bulundu.

Bağdat polis kaynaklarına göre 20'li yaşlarında olduğu tahmin edilen ve kimliği tespit edilemeyen kadının cansız bedeninin nehirden çıkarıldığını ifade edildi. - MUSUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:29 Kaynak: İHA

Irak, Dicle, Musul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


45 Günlük Zeynep Bebek Zatürreden Öldü Talihsiz Vatandaş Oyunu Kullandıktan Sonra, Fenalaşıp Öldü Malatya'da Saadet Partili 2 Müşahidin Öldürülmesi Olayına İlişkin 4 Şüpheli Yakalandı Oy Torbaları ve Seçim Görevlilerini Taşıyan Minibüs Karda Mahsur Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 19:06:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Musul'daki Feribot Kazasında Tutuklamalar Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]