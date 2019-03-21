Musul'daki Feribot Kazasıyla İlgili 9 Kişi Gözaltına Alındı
33 dakika önce
Irak'ın Musul kentinde 85 kişinin hayatını kaybettiği feribot kazasıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
Irak
'ın Musul
kentinde 85 kişinin hayatını kaybettiği feribot kazasıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
Irak Yüksek Yargı Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Dicle
Nehri'ndeki feribot kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu feribotun işletmesinde görevli 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca feribot ve park işletmesi sahipleri hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.
Kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Musul'a giden Başbakan Adil Abdulmehdi, Dicle Nehri açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybeden 85 kişinin anısına ülke genelinde 3 gün milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.
Feribotun batma nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar 50 kişi kapasitesi bulunan feribotta 170'ten fazla yolcunun olduğunu iddia ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:59 Kaynak: AA
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