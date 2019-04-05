Musul Halkının Kahramanları Türk Dalgıçlar

Türk dalgıç ekibi, Irak'ın Musul kentindeki feribot faciasında kaybolan onlarca kişiyi bulmak için üstün teknolojik cihazlarla 7 gündür aralıksız çalışmaya devam ediyor.

MAZIN BAQAL - Türk dalgıç ekibi, Irak'ın Musul kentindeki feribot faciasında kaybolan onlarca kişiyi bulmak için üstün teknolojik cihazlarla 7 gündür aralıksız çalışmaya devam ediyor. Musul halkı, gösterdikleri dayanışma ve özveri sebebiyle Türk dalgıçları "kahraman" olarak görüyor.



Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 20 kişilik birinci sınıf dalgıç ekibi, Musul kent merkezindeki Dicle Nehri'nde feribotun batmasından 9 gün sonra Irak'a geldi. Üstün teknolojik cihazlarla aramalarını sürdüren Türk dalgıçlar, şu ana dek 2 kişinin cesedine ulaştı.



Yoğun yağışlar nedeniyle nehrin artan su seviyesine rağmen çalışmalarına ara vermeyen Türk ekip, sayıları net bilinmeyen ancak 85'in üzerinde oldukları tahmin edilen kayıp kişilere ulaşmak için çalışmalarını Musul'un güneyindeki Hamam el Alil kasabasında yoğunlaştırmış durumda.



Facianın meydana geldiği ve 100'ün üzerinde Iraklının hayatını kaybettiği olay noktasından yaklaşık 60 kilometre mesafede arama çalışmaları yapan Türk dalgıçlar, çaresiz bir şekilde kaybolan yakınlarının akıbetini bekleyen ailelerin tek umudu.



Arama çalışmalarını 40 kilometrelik geniş bir alanda sürdüren ve kendi özel yöntemleriyle suda faaliyet gösteren Türk dalgıçlar, ileri teknoloji kullanarak su altı arama çalışmalarına katkı sunuyor.



Türkiye'den gelen dalgıçlar, kullandıkları Sonar cihazının yanı sıra milli ve yerli üretim uzaktan kumandalı su altı robotu aracılığıyla kayıplara ulaşmaya çalışıyor.



Musul'da Türk dalgıçlara kahraman unvanı



Musul emniyet yetkilileri ve gönüllü olarak suda çalışma yapan balıkçılar, kendilerine en zor zamanda yardım eli uzatan Türk dalgıçların çalışmalarından büyük memnuniyet duyuyor.



Musul Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Albay Mazın Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterdikleri fedakarlık örneğiyle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığa ait 20 kişilik dalgıç ekibini "kahraman" olarak nitelendirdi.



Katkıları ve çabalarından dolayı Türk dalgıçlara teşekkür eden Abdullah, "Türk dalgıç ekibi, Irak ile arama kurtarma çalışmalarını ortak sürdürüyor. Faciadan sonra Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kahramanların yaptıkları yardım ve katkıları ifade edecek bir kelime bulamıyorum." dedi.



Abdullah, iki ülke arasında kadim dostluk ilişkileri olduğunu hatırlatarak, Musul halkının Türkiye'nin uzattığı yardım elini unutmayacağını vurguladı.



Kaybolan kişilerin bulunması yolunda sahada büyük zorluklar olduğunun altını çizen Abdullah, buna rağmen Türk dalgıçların arama kurtarma çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini dile getirerek şunları söyledi:



"Biz İslam toplumunun bir parçasıyız. Dolayısıyla dinimiz ve insanlığımız bizi yakınlaştırıyor. Bu olayın bir kaza olduğuna inanıyoruz ancak araştırmalarımız sürüyor. Şüphesiz bu ve diğer konularda Türkiye ile Irak arasındaki iş birliği devam edecek."



Musul'da 21 Mart'ta Dicle Nehri üzerindeki feribotun batması sonucu 100'den fazla kişi boğularak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başta feribot sahibi olmak üzere 11 kişi gözaltına alınmış, ihmali bulunduğu gerekçesiyle Musul Valisi Nofel Hammad Agub görevden uzaklaştırılarak hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

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