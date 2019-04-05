Son Dakika Haberleri: Musul Halkının Kahramanları Türk Dalgıçlar

Musul Halkının Kahramanları Türk Dalgıçlar

7 dakika önce

- Türk dalgıçların arama kurtarma faaliyetleri Sonar cihazı ile tarama yapılması Dicle Nehri Türk dalgıç ekibi, Irak'ın Musul kentindeki feribot faciasında kaybolan onlarca kişiyi bulmak için üstün teknolojik cihazlarla 7 gündür aralıksız çalışmaya devam ediyor.

Musul Halkının Kahramanları Türk Dalgıçlar, System.String[]
- Türk dalgıçların arama kurtarma faaliyetleri
Sonar cihazı ile tarama yapılması
Dicle Nehri Türk dalgıç ekibi, Irak'ın Musul kentindeki feribot faciasında kaybolan onlarca kişiyi bulmak için üstün teknolojik cihazlarla 7 gündür aralıksız çalışmaya devam ediyor. Musul halkı, gösterdikleri dayanışma ve özveri sebebiyle Türk dalgıçları "kahraman" olarak görüyor.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 20 kişilik birinci sınıf dalgıç ekibi, Musul kent merkezindeki Dicle Nehri'nde feribotun batmasından 9 gün sonra Irak'a geldi. Üstün teknolojik cihazlarla aramalarını sürdüren Türk dalgıçlar, şu ana dek 2 kişinin cesedine ulaştı.

Yoğun yağışlar nedeniyle nehrin artan su seviyesine rağmen çalışmalarına ara vermeyen Türk ekip, sayıları net bilinmeyen ancak 85'in üzerinde oldukları tahmin edilen kayıp kişilere ulaşmak için çalışmalarını Musul'un güneyindeki Hamam el Alil kasabasında yoğunlaştırmış durumda.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:54 Kaynak: AA

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