Son Dakika Haberleri: Musul Havalimanı'nın yeniden inşasına Türkiye talip oldu
Son Dakika Güncel Musul Havalimanı'nın yeniden inşasına Türkiye talip oldu

Musul Havalimanı'nın yeniden inşasına Türkiye talip oldu

1 saat önce

Musul Havalimanı'nın yeniden inşası için Türkiye'den yatırım teklifi yapıldığı bildirildi.

Musul Havalimanı'nın yeniden inşasına Türkiye talip oldu, System.String[]

Musul Havalimanı'nın yeniden inşası için Türkiye'den yatırım teklifi yapıldığı bildirildi.

Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hamid el-Gazzi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın Musul Havalimanı'nın yeniden inşası için özel yatırım teklifinde bulunduğunu belirtti.

Gazzi, söz konusu projenin kentteki iş gücü için önemli bir istihdam kapısı olacağını dile getirdi.

Havalimanı imar projesinin Ninova vilayetindeki bölgelerin istikrarı ve imarı için gerekli projelerden biri olduğuna dikkati çeken Gazzi, Büyükelçi Yıldız'ın sunduğu teklife göre yenileme çalışmasının ilk aşamasının 6 ay süreceğini ifade etti.

Gazzi, yenilenecek havalimanının Musul'un medeni yüzünü yansıtacağını vurguladı.

1920'de inşa edilen Uluslararası Musul Havalimanı, DEAŞ terör örgütünün 2014'te Musul'u ele geçirmesiyle büyük zarar görmüştü.

Fatih Yıldız, Türkiye, Musul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:16 Kaynak: AA
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