Irak ordusu ve güvenlik güçlerinin 10 Haziran 2014'te Irak?'ın en büyük ikinci kenti olan Musul'dan çekilmesi üzerine, kent terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçti. Kentin DEAŞ'ın eline geçmesinin ardından, Irak ordusu düzenlediği kurtarma operasyonuyla 10 Temmuz 2017'de Musul kentini DEAŞ'ın elinden geri aldı. Musul kentinin DEAŞ'tan kurtarılmasının 4'üncü yıl dönümü geçit töreniyle kutlandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Musul kentinin DEAŞ'tan kurtarılmasının 4'üncü yıl dönümü geçit töreniyle kutlandı - Son Dakika