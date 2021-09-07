Musul'un eski valisi Nuceyfi'ye 7 yıl hapis cezası - Son Dakika

Irak'ın Musul kentinin terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edildiği dönemde vali olan Esil Nuceyfi'nin 7 yıl hapis cezasına çarpıtıldığı bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Musul kentini işgal ettiği dönemde vali olan Esil Nuceyfi, 7 yıl hapis cezasına çarpıtıldı. Musul Ceza Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Nuceyfi'nin neyle suçlandığına dair bilgi verilmezken, Irak basını adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberde, Musul eski milletvekillerinden Abdurrahman el-Liveyzi'nin daha önce Nuceyfi hakkında açtığı davanın bugün sonuçlandığı belirtildi. 2014 yılında Musul Valisi olan Nuceyfi hakkında açılan davanın kentin terör örgütünün eline düşmesi ile bağlantılı olduğu kaydedildi. 2018 yılında, Musul Soruşturma Mahkemesi, eski vali Nuceyfi hakkında gözaltı kararı vermişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)