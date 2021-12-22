Irak'taki Musul Üniversitesi'nin Türk Dili ve Edebiyat Bölümü öğrencileri, " Türkiye'de düğün töreninin gelenek ve görenekleri" adlı renkli bir tiyatro gösterisi gerçekleştirdi.
Musul Üniversitesi'nde düzenlenen tiyatro oyununa, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı ve Musul Üniversitesi Rektörü Ahmed Kusay'ın yanı sıra kentteki Türk iş insanları katıldı.
Üniversitenin tiyatro ekibinde yer alan Musullu gençlerin Türkçe sergilediği gösteride, kız isteme töreni, kına gecesi ve akabinde düğün töreni sahnelendi.
Türkçe müziklerin çaldığı ve "Ankara Havası" oynanan gösteriye izleyiciler de alkışlarıyla eşlik etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Musul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden 'Türk düğünü' adlı tiyatro gösterisi - Son Dakika