Musul Üniversitesi Yeniden İnşa Ediliyor, Öğrenciler Öğrenmeye Hevesli

Musul
Üniversitesi'nin yeniden inşasına devam edilirken, üniversitede eğitim gören öğrenciler öğrenmeye hevesli bir şekilde eğitime devam ediyor.
Musul'un DEAŞ'tan temizlenmesinden 1,5 yıl sonra Musul Üniversitesi'nde işler neredeyse normale döndü. Özellikle sanat ve dil fakülteleri başta olmak üzere bazı alanlarda öğrenci sayısı arttı. Musul Üniversitesi'nin yüzde 70'i DEAŞ tarafından tahrip edilmiş, mühendislik, tıp ve veterinerlik gibi birçok fakülte yerle bir edilip, önemli el yazmaları içeren kütüphane yakılmıştı. Bununla birlikte, Fransız kampüsü büyük zarar görmemiş, ancak 2 ofis DEAŞ tarafından yakılmış ve elektrik sistemine ve tavanlara büyük zarar verilmişti. Fransa
'dan gelen 2,5 milyon Euro yardımla üniversitede hızlı bir şekilde yeniden yapılanma başlatıldı. Fransız Fakültesi öğrencisi Lina Al Adibi, "Savaş sırasında biraz tembelleştik, artık tekrar çalışmaya başlama zamanı geldi. Birçok kolej ve kütüphane yıkıldı. Onları güzel haliyle bilirken şimdi bu şekilde görmek biraz üzücü, sanırım tekrar inşa etmemiz gerekiyor" dedi.
Musul Üniversitesi, Ocak 2017'de DEAŞ'tan kurtarıldı ve kentin tamamı Temmuz'a kadar Irak
'ın kontrolüne girdi. Tüm dersler 2017 Ekim'de akademik yılın başlamasıyla resmen başladı. O zamandan beri hem öğrenci hem de profesörler fiziksel olarak kampüslerini yeniden inşa etmeye başladı.
Fransız Fakültesi yöneticisi Mohamed Zuhair Zaidan, "Üniversitenin DEAŞ'tan kurtuluşundan sonra öğrenciler derslere geri döndü. Yeniden yapılanmada, kampüslerini boyamak ve temizlemek dahil olmak üzere profesörleriyle birlikte yardımcı oldu. Daha sonra yerel yönetim, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle üniversitenin genel olarak yeniden inşasına katıldı" ifadelerini kullandı.
Bugün Irak'taki birçok üniversite Musul Üniversitesi'ne kitap ödünç verdi, ancak koleksiyonun yeniden inşa edilmesi zaman alacak. Sanat bölümüne kayıtlar Eylül
2018'de 180'e ulaştı. Savaştan önce Fransız fakültesinde 120 olan öğrenci sayısı şu an 200 kişiye ulaştı. Bağdat
'tan 400 kilometre kuzeyde bulunan Musul, ülkenin ikinci büyükşehri. Musul Üniversitesi, 1967'de kuruldu ve Orta Doğu
'da ünlenen bir üniversite haline geldi. - MUSUL