Son Dakika Haberleri: Musul Valiliği, Deaş'a Ait 150 Aracın Kente Girişine İlişkin Haberleri Yalanladı

Musul Valiliği, Deaş'a Ait 150 Aracın Kente Girişine İlişkin Haberleri Yalanladı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Musul Valiliği, terör örgütü DEAŞ'a ait 150 aracın Suriye topraklarından kente giriş yaptığı haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı.

Musul Valiliği, Deaş'a Ait 150 Aracın Kente Girişine İlişkin Haberleri Yalanladı, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Musul Valiliği, terör örgütü DEAŞ'a ait 150 aracın Suriye topraklarından kente giriş yaptığı haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı.

Irak'ın Musul Valiliği Güvenlik Komisyonu Başkanı Muhammed İbrahim yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a ait 150 aracın Suriye topraklarından kente giriş yaptığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Irak ordusunun Cezire bölgesinden Suriye sınırlarına kadar uzanan bölgede konuşlandığını ve kentte herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığını söyledi.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından bazı siyasi ve medya taraflarını Musul'un tehlike altında olduğuna yönelik propaganda yapmakla suçlayan İbrahim, terör tehlikesini önlemek için istihbarat çalışmalarının devam ettiğini ve örgüte ait uyuyan hücreleri çökertmeye yönelik çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

Haziran 2014 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde ilan ettiği devlete kattığı Musul, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaklaşık 9 ay süren operasyonun ardından kurtarılmıştı. Söz konusu operasyonlarda binlerce sivil hayatını kaybetmişti. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:46 Kaynak: İHA

Suriye, Musul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılbaşında Hangi Kanalda Hangi Program Olacak? Ağabeyini Boğazından Defalarca Bıçaklayarak Öldürdükten Sonra Tuvalete Gömen Caninin İfadesi Ortaya Çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Öğrenciyle Kafa Topu Oynadı Rusya Türkiye'den Yıllık Domates İhracatını 2 Katına Çıkarmayı Planlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 15:24:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Musul Valiliği, Deaş'a Ait 150 Aracın Kente Girişine İlişkin Haberleri Yalanladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]