Musul Valisi Cuburi, Türkiye Müteahhitler Birliğini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Musul Valisi Cuburi, Türkiye Müteahhitler Birliğini ziyaret etti - Son Dakika

Musul Valisi Cuburi, Türkiye Müteahhitler Birliğini ziyaret etti

6 saat önce

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, müteahhitlik firmalarının Irak'tan vazgeçmediklerini belirterek, "Firmalarımız Irak'ta havalimanlarından köprü ve tünellere, barajlardan şehir altyapısına, konuttan endüstriyel tesis, boru hattı ve enerji santrallerine kadar çok...

Musul Valisi Cuburi, Türkiye Müteahhitler Birliğini ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, müteahhitlik firmalarının Irak'tan vazgeçmediklerini belirterek, "Firmalarımız Irak'ta havalimanlarından köprü ve tünellere, barajlardan şehir altyapısına, konuttan endüstriyel tesis, boru hattı ve enerji santrallerine kadar çok çeşitli projeleri hayata geçirdiler." ifadesini kullandı.

TMB'den yapılan açıklamaya göre, Musul Valisi Necim el-Cuburi ve beraberindeki heyet Birliği ziyaret etti.

Yenigün, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Türk müteahhitlerinin Irak'ta bugüne kadar 26 milyar dolarlık 1000 proje üstelendiklerini bildirdi.

Irak'taki yurt dışı kaynaklı projelerin ülkelere göre dağılımında Türkiye'nin Rusya, Türkmenistan ve Libya'dan sonra 4'üncü sırada bulunduğunu aktaran Yenigün, "Firmalarımız Irak'tan vazgeçmemişler, zor şartları birlikte göğüslemeyi tercih etmişler. Firmalarımız Irak'ta havalimanlarından köprü ve tünellere, barajlardan şehir altyapısına, konuttan endüstriyel tesis, boru hattı ve enerji santrallerine kadar çok çeşitli projeleri hayata geçirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Yenigün, Irak'ın müteahhitler için önemli olduğunu vurgulayarak gelecek dönemde devreye girmesini bekledikleri "barış ekonomisi"nin bölge kalkınması açısından önemli iş fırsatları yaratacağına inandıklarının altını çizdi.

Bölgede barış ve istikrar ortamının sağlanmasının en büyük arzuları olduğunu belirten Yenigün, çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

"Musul Havalimanı için Türk müteahhitlik firmasıyla görüşüyoruz"

Musul Valisi el Cuburi de Türkiye'nin bir süre önce Irak'ın yeniden imar çabalarına destek için vermeyi taahhüt ettiği 5 milyar dolarlık kredinin yarısına talip olduklarını bildirdi.

Kentte çok çeşitli altyapı ve üstyapı projelerinin hayata geçirilmesine acil ihtiyaç olduğuna işaret eden Cuburi, şunları kaydetti:

"Yakın, orta ve uzun vadede Musul ve Ninova bölgesinde gerçekleştirilmesi öngörülen hastane, köprü, kara yolu, elektrik üretimi, atık su, kanalizasyon gibi projelerde Türk firmalarının da yer almasını istiyoruz. Musul Havalimanı'nı yap-işlet-devret modeliyle yapmayı planlıyoruz. Bu konuda bir Türk müteahhitlik firmasıyla görüşmeler sürüyor."

Türkiye, Musul, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:56 Kaynak: AA
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