Musul Valisi Görevinden Uzaklaştırıldı
1 saat önce
Irak'ta 100'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden olan feribot faciasından dolayı Musul Valisi Nufeyl Hammadi görevinden uzaklaştırıldı.
Irak
'ta 100'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden olan feribot faciasından dolayı Musul
Valisi Nufeyl Hammadi görevinden uzaklaştırıldı.
Irak Başbakanlık
basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi, Musul Valisi Hammadi'yi 100'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine yol açan Dicle
Nehri açıklarındaki feribotun batmasından dolayı açılan soruşturma süreci tamamlanana kadar görevinden uzaklaştırdı.
Abdulmehdi, ayrıca yaşanan facia sonrası kentte kriz yönetimi komitesi kurulması için talimat verdiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:08 Kaynak: AA
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