Son Dakika Haberleri: Musullu, bayrama hazır
Son Dakika Ekonomi Haber

Musullu, bayrama hazır

25 dakika önce

Musullu et kıyma makinesi kurban bayramı öncesinde yoğun ilgi görüyor.

Musullu, bayrama hazır, System.String[]
Musullu et kıyma makinesi kurban bayramı öncesinde yoğun ilgi görüyor.

Sınıfının en güçlüsü olma iddiasıyla reklamlarda boy gösteren et kıyma makinesi markası, kurban bayramında ev ve iş yerlerinde etlerin hızlıca kıyılmasında yardımcı oluyor. Yıllarca manuel şekilde et kıyma makinesi ile çok yorulduklarını ifade eden ev hanımları, Musullu'nun yeni nesil, elektronik kıyma makinesi ile zaman kaybetmeden ve daha pratik bir şekilde işlemi yapabildiklerini kaydetti.

Musullu et kıyma makinesi bayii ve servis ağını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Web sayfası üzerinden de ürünlere ulaşma imkanı sağlıyor. - GAZİANTEP
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar/TL, 5,54 seviyesinden işlem görüyor
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı Borcu bitmeyen telefon artık ikinci kişiye satılamayacak Adana'da bir grup esnaf, ceza yazmak isteyen memurun üzerine yürüdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:33:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Musullu, bayrama hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]