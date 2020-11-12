Musullular, Türkiye Vize Başvuru Merkezinin açılmasından memnun - Son Dakika

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Türkiye Vize Başvuru Merkezinin açılmasından kent sakinlerinin memnuniyet duyduğunu belirtti.

Başkonsolos Küçüksakallı, Musul kent merkezindeki Türkiye Vize Başvuru Merkezini ziyaretinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Musul'daki vize merkezinin eylül ayında açıldığını hatırlatan Küçüksakallı, vize hizmetlerinin verildiği binada onarım ve tadilat çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Küçüksakallı, "Musullu dostlarımıza ve kardeşlerimize bir an önce yaşadıkları şehirden vize müracaatında bulunma imkanı sağlamak için böyle bir düzenleme yapıldı ve eylül ayında burası faaliyete geçirildi." dedi.

Musul'da vize başvurularında bulunmak isteyenlerin daha önce 80 ila 100 kilometre katederek şehirlerarası seyahat yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Küçüksakallı, bu durumun hem zahmetli hem masraflı olduğunu kaydetti.

Küçüksakallı, Vize Başvuru Merkezi olarak kullanılacak binanın bir kısmı hazır olduğunda başvuruları almaya başladıklarına dikkati çekerek, günlük yaklaşık 80 ila 100 kişinin turistik, ticari ya da akrabalarını ziyaret etmek amacıyla merkeze geldiğini ifade etti.

Musullular için önemli bir hizmet sağlıyor

Vize Başvuru Merkezinin Musullular için önemli bir hizmet sağladığını vurgulayan Küçüksakallı, "Kısa sürede buranın tam fonksiyonlu olarak faaliyete geçmesini temenni ediyoruz. Buradan hizmet alan Musullular da merkezin açılmasından dolayı memnuniyetlerini ifade ediyor." diye konuştu.

Türkiye Vize Başvuru Merkezi Müdürü Mehmet Melih Küçükyılmaz da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başvuru sayılarının düştüğünü ancak başvuru haricinde bilgi almak ve evraklarını hazırlamak amacıyla da birçok kişinin merkeze geldiğini kaydetti.

Küçükyılmaz, günlük yaklaşık 80 ila 100 kişilik başvuruya ek olarak, bilgi almak ve evrak hazırlamak için gelenler dahil günde 200'den fazla kişiye hizmet verdiklerini dile getirdi.