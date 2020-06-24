Mut Belediye Başkanı Şeker'den kayısı üretimi değerlendirmesi - Son Dakika

Mut Belediye Başkanı Şeker'den kayısı üretimi değerlendirmesi

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, 2020 yılında da 110 bin ton kayısı üretildiğini belirtti.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, 2020 yılında da 110 bin ton kayısı üretildiğini belirtti.

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Şeker, yazılı açıklamasında, ilçedeki kayısı üretiminin 70 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, 63 bin dekar alanda üretim yapıldığını, 2020 yılında da 110 bin ton rekolte elde edildiğini aktardı.

Mut kayısısının, 2007 yılında Coğrafi İşaret Belgesi aldığına dikkati çeken Şeker, şu değerlendirmede bulundu:

"Mut ilçemizde üretilen kayısı, ülke ve dünya pazarında markalaşmış, kalitesini ispatlamıştır. Mut ilçemiz, farklı bir bölgenin ismine gerek duymadan, 'Mut kayısısı' olarak pazar payının yüzde 85'ini elinde bulundurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyor. Aroması, lezzeti ve kalitesiyle marka haline gelen Mut kayısımızın başarısı göz önündeyken, farklı il ve bölgelerin Mut kayısısını kendi ürünleri gibi gündeme getirip reklam etmesi acizliktir."

Şeker, ürüne yönelik eleştirilere de yer verdiği açıklamasında, "Son zamanlarda sosyal medya ve bazı haber sitelerinde kişi ve kuruluşların, Mut ve Mut kayısısını hedef alan açıklamaları üzüntü ile takip ediyor ve talihsiz olarak nitelendiriyorum. Son olarak sofralık kayısının başkentinin Mut olduğunu söylüyor ve altını çiziyorum." ifadesini kullandı.

Volkan Şeker, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:23 Kaynak: AA

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