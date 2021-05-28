Mut Belediyesi filosuna 3 yeni araç

Mut Belediyesi, araç filosuna 3 yeni hizmet aracı kazandırdı.

Mut Belediye Başkanı Vekili Hüseyin Yeşil, daire müdürleri, koordinasyon yetkilileri, basın mensupları ve vatandaşların katıldığı organizasyonda düzenlenen törenle belediyeye kazandırılan 3 aracı tanıttı.

Törende konuşan Başkan Vekili Hüseyin Yeşil, "Birinci aşamada 1 adet silindir, 2 adet Beko loder alımını hizmete almış durumdayız. Bunların toplam değeri 1.968.446,90 liradır. Teşvik belgemiz olduğu için 228.297,98 TL KDV ödenmemiştir" dedi.

Yeşil, "İkinci aşamada soğuk asfalt şantiyesi için 8 ton saat üretim kapasiteli otomasyonlu asfalt emisyon elenti, AGREGA yıkama makinesi, kombi sathi kaplama aracı için ihaleye çıkılmıştır. İhale 11 Haziran 2021 tarihinde yapılacaktır. Üçüncü aşamada, parke ve bordür üretim tesisi için ihale hazırlıkları başlamış olup çalışmalar bittikten sonra ihaleye çıkılacak" dedi.

Konuşmanın ardından kurban kesildi ve dualar edildi. - MERSİN