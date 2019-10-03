Son Dakika Haberleri: Mut Halk Kütüphanesi'nde bakım ve onarım çalışmaları
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Mut Halk Kütüphanesi'nde bakım ve onarım çalışmaları

38 dakika önce

Mut ilçesinde bulunan halk kütüphanesinde bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Mut Halk Kütüphanesi'nde bakım ve onarım çalışmaları, System.String[]

Mut ilçesinde bulunan halk kütüphanesinde bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Kütüphanenin kitaplık ve okuma yerlerinin yenilenmesi için Mut Kaymakamlığı ve Mut Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmaya gönüllü vatandaşlarda katıldı.

Mut Kaymakamı Muammer Köken yaptığı açıklamada, kitap okumanın oldukça önemli olduğunu belirtti.

İnsanlara kitap okumayı sevdireceklerini ifade eden Köken, ileriki dönemlerde ilçede kitap okuma etkinlikleri düzenleyeceklerini kaydetti.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ise kütüphanelerin öğrencilere büyük katkı sağladığını belirterek, belediye olarak bu konuda çalışmalarının olacağını aktardı.

Mut Belediyesi, Mut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:08 Kaynak: AA
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