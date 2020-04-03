Mut ilçesinde Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Mut ilçesinde Kovid-19 tedbirleri
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Mut ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Mut ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Mut Belediyesine bağlı ekipler, ilçede bulunan semt pazarlarına giriş yapan vatandaşların ateşlerini ölçüp, koronavirüs hakkında bilgilendirme yapıyor.
Ekipler, pazar esnafına da mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
Mut Pazarcılar Derneği Başkanı Süleyman Cüce, yaptığı açıklamada, semt pazarlarındaki tedbirlerin devam ettiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:14 Kaynak: AA
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