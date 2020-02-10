Mut Kaymakamı Köken, ilçede tadilat çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Mut Kaymakamı Muammer Köken, ilçe Sağlık Müdürlüğü Binasında yapılan tadilat çalışmalarını inceledi.

Köken, inceleme sonrası yaptığı açıklamada kaymakamlık, Mut Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle binanın elektrik, su ve telefon altyapısının ve bina çatısının yenilendiğini belitti.

Binada temizlik işlemlerinin devam ettiğini ifade eden Köken, " İlçe Sağlık Müdürlüğü binası önümüzdeki hafta boya işlemlerinin tamamlanmasının ardından hizmete açılacaktır. Hizmete açıldıktan sonra, fiziki şartlardan dolayı yaşanan sorunlar aşılmış olacaktır. Özellikle kanser tarama odası hizmete açılmasıyla kanserle daha etkin mücadele yapılabilecektir." dedi.

Köken, önleyici sağlık hizmetlerine ayrı bir önem verdiklerini de sözlerine ekledi.