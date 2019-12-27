Mut Kaymakamı Muammer Köken, muhtarlarla toplantı düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mut Kaymakamı Muammer Köken, muhtarlarla toplantı düzenledi - Son Dakika

Mut Kaymakamı Muammer Köken, muhtarlarla toplantı düzenledi

6 saat önce

Mut Kaymakamı Muammer Köken, muhtarlarla bir araya geldi.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, muhtarlarla toplantı düzenledi, System.String[]

Mut Kaymakamı Muammer Köken, muhtarlarla bir araya geldi.

Köken, Mut Ziraat Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, muhtarlarla çeşitli konularda istişarede bulundu.

E-ticaret konusuna yoğunlaşılması gerektiğini ifade eden Köken, "Toplantımızda muhtarlarımızın sorunlarını dinledik. Daire amirlerimiz bu sorunları not alarak, sorunların çözümüne ilişkin adımlar atacak. Mut ilçesinin sorunlarını hep birlikte çözmeye çalışacağız. Bu yüzden toplumun tüm katmanlarıyla sürekli bu toplantıları yapacağız. Muhtarlar idaremizin temel taşları ve demokrasinin kılcal damarlarıdır. Onların sorunlarına çare bulmak bizim görevimizdir." diye konuştu.

Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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