Mut Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mut Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı - Son Dakika

Mut Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı

6 saat önce

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Mut Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı, System.String[]

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.


Alınan bilgiye göre, Mut Sertavul Geçidi'nde gündüz saatlerinde itibaren kar, sis, buzlanma ve tipi etkisini gösterdi. Mut Karaman ili sınırı olan Bel mevkiinde yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri Yapıntı Mahallesi Şimşek Tesisleri'nde yolu ulaşıma kapattı. Karayolları ekipleri ise, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:15 Kaynak: İHA
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