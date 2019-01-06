Mut Sertavul Geçidinde Ulaşım Kontrollü Olarak Sağlanıyor
1 saat önce
İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde sabahtan bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
İç Anadolu Bölgesi
'ni Akdeniz Bölgesi
'ne bağlayan Sertavul Geçidi
'nde sabahtan bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Mersin
ilini Karaman
iline bağlayan Mut
Sertavul geçidinde akşam başlayan ve gündüzde devam eden kar yağışı devam ediyor. Alahan ve Setavul geçidinde uygulama yapan Bölge trafik ekipleri, kış lastiği ve zinciri olmayan sürücülere geçiş izni vermiyor.
Akşam saatlerinde daha dikkatli olunması uyarısı yapılırken, karayolları ekipleri ise aralıksız olarak yolda tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Araç
sahiplerine uyarıda bulunan yetkilikler, sürücülerin araçlarında kar lastiği ve zincir takılı olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor. Akşam saatlerinde ise yolun buzlanmaya karşı daha tehlikeli olacağı uyarısında bulundu.
Mut ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Toros dağlarını beyaza bürürken, özellikle merkez dışındaki Mahallelerde etkili oldu. Yayla Mahallelerinde ise kar kalınlığı bazı bölgelerde 1 metreyi aştı.
Sabahın erken saatlerinde kar görmek isteyen vatandaşlar ise soğuğa aldırmadan yayla köylerine akın ederken, kar üzerinde piknik yapmadan da geri kalmadılar. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:44 Kaynak: İHA
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