Mut'ta 5 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mut'ta 5 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika

Mut'ta 5 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

6 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mut'ta 5 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Alınan bilgiye göre, aynı evde yaşayan M.G, F.G, N.G, S.Ç. ve E.S, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Mut Devlet Hastanesine geldi. Hastanede tedavi olan şahısların sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Silifke Hastanelerine sevk edilen 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı ikamette ve çevresinde inceleme başlattı. - MERSİN

Mersin, Mut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:01 Kaynak: İHA
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