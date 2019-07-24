Mut'ta 6 iş yeri kurşunlandı
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Mersin'in Mut ilçesinde, 6 iş yeri kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kurşunlandı.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:02 Kaynak: İHA
'in Mut
ilçesinde, 6 iş yeri kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kurşunlandı.
Alınan bilgiye göre, olay, Kale
Mahallesi İç Çarşı'da terzi, berber, zücaciye ve çay ocağının da bulunduğu 6 iş yeri kimliği belirsiz kişi ye de kişilerce kurşunlandı. Sabah
iş yerini açmak için gelen esnaf olayı fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İş yeri kurşunlanan Ahmet Boyar, "İş yerlerini açtıktan sonra iş yerlerimizin kurşunlandığını fark ettik. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verdik. Emniyetten bir inceleme ekibi geldi. Fotoğraflarını çekti, araştırma ve inceleme yaptı. Belediyenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyeceklerini söylediler. Şu ana kadar bize net bir bilgi verilmedi" dedi. - MERSİN
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