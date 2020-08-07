Mut'ta Antep fıstığı hasadı başladı - Son Dakika

Mersin Mut ilçesinde, hasadına başlanan Antep fıstığında 500 ton rekolte hedefleniyor.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, hasat etkinliğine katılarak üreticilere başarılar diledi.

Konuşmasında fıstık yetiştiriciliğinin 1990'lı yıllarda alternatif ürün olarak başladığını belirten Köken, yaygınlaşan üretimin birçok mahalleye yayıldığını anlattı.

Köken, ilçede 130 bine yakıt Antep fıstığı ağacı olduğunu ifade ederek, "Bu yıl rekolteyi çok üst seviyede bekliyoruz. İnşallah, 500 ton civarında bir fıstık hasadı olacak." dedi.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker de ürünün, çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı haline geldiğini söyledi.