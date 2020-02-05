Mut'ta arıcıların sorunları ele alındı - Son Dakika

Mut Kaymakamlığı tarafından arı yetiştiriciliğiyle ilgili sorunlar ve çözüm yolları konusunda toplantı düzenlendi.

Mut Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Mut Kaymakamı Muammer Köken, Mut Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ekrem Bayır, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Bekir Kaya, Mut Arıcılar Birliği Başkanı Kadir Cesur ve birlik üyeleri katıldı.

Toplantıda Kaymakam Köken, ilçede arıcılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalar ve hazırlanan projeler hakkında bilgiler verdi.