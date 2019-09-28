Mut'ta aşure ikramı
11 dakika önce
Mut ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Ali Kestel vatandaşlara aşure dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:12 Kaynak: AA
Mut ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Ali Kestel vatandaşlara aşure dağıttı.
Kestel tarafından düzenlenen etkinliğe Mut Kaymakamı Muaammer Köken ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Köken, burada yaptığı açıklamada, bu tür birlikteliklerin önemli olduğunu söyledi.
Ali Kestel ise aşurenin bu toprakların en tatlı ortak değeri olduğunu kaydetti.
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