Mut'ta atıl bina paketleme tesisine dönüştürülecek - Son Dakika

Gazetecilere, kullanılmayan yerleri halkın hizmetine açmak için çalıştıklarını söyleyen Köken, tesisi en kısa sürede hizmete açmak istediklerini belirtti.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, eskiden okul olarak kullanılan Topluca Mahallesi'ndeki 74 yıllık binadaki çalışmaları inceledi.

Mersin 'in Mut ilçesinde atıl durumdaki binanın paketleme tesisine dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

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