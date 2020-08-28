Mut'ta atıl bina paketleme tesisine dönüştürülecek - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde atıl durumdaki binanın paketleme tesisine dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.
Mut Kaymakamı Muammer Köken, eskiden okul olarak kullanılan Topluca Mahallesi'ndeki 74 yıllık binadaki çalışmaları inceledi.
Gazetecilere, kullanılmayan yerleri halkın hizmetine açmak için çalıştıklarını söyleyen Köken, tesisi en kısa sürede hizmete açmak istediklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 12:41 - Kaynak: AA
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