Mut'ta bahçelerde kışlık bakım başladı - Son Dakika

Mut'ta bahçelerde kışlık bakım başladı

03.01.2021 11:31

Mersin'in Mut ilçesinde çiftçiler bahçelerinin kışlık bakım çalışmalarına başladı.

Mersin'in Mut ilçesinde çiftçiler bahçelerinin kışlık bakım çalışmalarına başladı.

Evren Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Hasan Dönmez, AA muhabirine ilçenin büyük çoğunluğunun tarımla geçimini sağladığını söyledi.

İlçede meyve yetiştiriciliğinin gelişmeye başladığını ifade eden Dönmez, bu dönemde çiftçilerin bahçelerinin bakımını yaptığını kaydetti.

Dönmez, bu dönemde yapılan bakımların bitkilerdeki hastalıklarla mücadele için önemli olduğunu belirtti.

Mut'ta bahçelerde kışlık bakım başladı
Mut'ta bahçelerde kışlık bakım başladı
Mut'ta bahçelerde kışlık bakım başladı
Mut'ta bahçelerde kışlık bakım başladı

Hasan Dönmez, Kooperatif, Mersin, Evren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mut'ta bahçelerde kışlık bakım başladı - Son Dakika


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