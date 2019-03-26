Son Dakika Haberleri: Mut'ta Bakla Hasadı Başladı

Mut'ta Bakla Hasadı Başladı

1 saat önce

Mut ilçesinde son dönemlerde alternatif ürün olarak ekimi yapılan baklanın hasına başlandı.

Mut'ta Bakla Hasadı Başladı, System.String[]
Mut ilçesinde son dönemlerde alternatif ürün olarak ekimi yapılan baklanın hasına başlandı.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, yaptığı açıklamada, şubat ayında ekimi yapılan baklanın hasat döneminin başladığını söyledi.


Hasat sürecinin yaklaşık 45 gün sürmesini beklendiklerini bildiren Bayır, "Üreticilerin alternatif ürün arayışına karşılık bakla ekimi ilçede yaygınlaştı. Bakla piyasa sorunu yaşamayan bir ürün olunca rağbet arttı." dedi.


Üretici Ertan Bağ da daha önce biber ekimi yaptığı arazide son dönemlerde bakla yetiştirmeye başladığını, kilogramının 4 liradan alıcı bulduğunu belirterek, diğer üreticilere de bakla ekmeleri tavsiyesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:37 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kayseri Havalimanında Silah Sesleri! Yaralı Polisler Var Sivas'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı Mehmet Özhaseki: Muhtarların Telefonuna Çıkmayanın İlk Günden İşine Son Veririm İŞKUR Genel Müdürü, İşsizlikteki Asıl Problemi Açıkladı: Kalifiyeli Eleman Bulunamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 17:01:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mut'ta Bakla Hasadı Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]