Mut'ta Bakla Hasadı Başladı
1 saat önce
Mut ilçesinde son dönemlerde alternatif ürün olarak ekimi yapılan baklanın hasına başlandı.
Mut
ilçesinde son dönemlerde alternatif ürün olarak ekimi yapılan baklanın hasına başlandı.
Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır
, yaptığı açıklamada, şubat ayında ekimi yapılan baklanın hasat döneminin başladığını söyledi.
Hasat sürecinin yaklaşık 45 gün sürmesini beklendiklerini bildiren Bayır, "Üreticilerin alternatif ürün arayışına karşılık bakla ekimi ilçede yaygınlaştı. Bakla piyasa sorunu yaşamayan bir ürün olunca rağbet arttı." dedi.
Üretici Ertan Bağ da daha önce biber ekimi yaptığı arazide son dönemlerde bakla yetiştirmeye başladığını, kilogramının 4 liradan alıcı bulduğunu belirterek, diğer üreticilere de bakla ekmeleri tavsiyesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:37 Kaynak: AA
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