Mut'ta bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Mut'ta bayramlaşma töreni düzenlendi

02.05.2022 15:19
Mut'ta bayramlaşma töreni düzenlendi

Mersin'in Mut ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda düzenlenen törende Kaymakam Batuhan Bingöl, kurum müdürlerinin, siyasi parti temsilcilerinin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Bingöl, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Kabakçılar ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Kemal Balcı, törenin ardından Mut Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğini ziyaret etti.

Şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutlayan Bingöl, trafik uygulaması yapan ekiplerle de bayramlaştı.??????????????

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Çan'da protokol bayramlaşması Çan'da protokol bayramlaşması Manyas ilçesinde jandarma ekipleri yol kontrollerini sürdürüyor Manyas ilçesinde jandarma ekipleri yol kontrollerini sürdürüyor

Ramazan Bayramı, Hisarcık, Mersin, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mut'ta bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika


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