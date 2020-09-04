Mut'ta beyaz incir hasadı sürüyor - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde, lezzeti, aroması ve kalitesiyle öne çıkan beyaz incirin hasadı devam ediyor.

Mut Kaymakamı Muammer Köken ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisleri, Dere Mahallesi'nde beyaz incir hasadı yapan üreticilerle bir araya geldi.

Köken, üreticilere yaptığı konuşmada, beyaz incirin en iyi şekilde paketlenerek pazara sunulmasının yetiştiricilere ekonomik anlamda ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

Üretici Bülent Yüksel de bu sezon iklim şartlarının uygun olmasından dolayı rekolte artışı iyi olduğunu ifade etti.

Mahallede günlük 6 ton incir işlendiğini belirten Yüksel, "Mut beyazı incirinin her tanesini değerlendiriyoruz. Mahallemizde yetişen incirlerimiz atalarımızdan gelen bir gelenek." dedi.

Üreticilerle sohbet de eden Kaymakam Köken, mahalledeki muhtarlık binasındaki kütüphaneyi inceleyerek eksiklerin giderilmesi için çalışma başlattı.