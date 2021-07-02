Mut'ta bir mahallede yaşanan su kesintisine vatandaşlardan tepki - Son Dakika

Mersin Mut ilçesindeki bir mahallede yaşanan su kesintilerine vatandaşlar tepki gösterdi.

Kuyucak Mahallesi'ndeki su deposu önünde bir araya gelen mahalle sakinleri, yetkililerden 3 aydır yaşanan sorunun bir an önce çözmesini istedi.

Mahalle sakinlerinden Sevil Sağır, gazetecilere, su kesintilerinden dolayı büyük sıkıntı çektiklerini ve ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını dile getirdi.

Diğer mahalle sakinleri de yaşanan sorunun çözülmesini talep etti.