Son Dakika Haberleri: Mut'ta Cami Açılışı

Mut'ta Cami Açılışı

1 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde hayırseverler desteğiyle yapımına 2015 yılında başlanan Çatalharman Cami düzenlenen törenle hizmete açıldı.

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Mersin'in Mut ilçesinde hayırseverler desteğiyle yapımına 2015 yılında başlanan Çatalharman Cami düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Mut Müftüsü Mustafa Öztürk, Çatalharman Mahallesi'nde yapılan törende yaptığı konuşmada caminin açılmasında katkısı olan herkese teşekkür etti.

Öztürk, camilerin maddi inşası kadar manevi inşasının da önemli olduğunu belirtti.

Çatalharman Mahalle Muhtarı Serkan Tarsuslu da caminin yapımında desteği olan mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından edilen duaların ardından caminin açılış kurdelesi kesildi.

Caminin açılışı sonrası törene katılanlara yöresel yemekler ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:59 Kaynak: AA

Mustafa Öztürk, Mersin, Mut, Güncel
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