Mut'ta cami açılışı
1 saat önce
Mersin'in Mut ilçesinde yaptırılan Şehitler Camisi'nin açılışı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:08 Kaynak: AA
Mersin'in Mut ilçesinde yaptırılan Şehitler Camisi'nin açılışı yapıldı.
Mut Şehitler Camisi Yaptırma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneğince yaptırılan caminin açılışına, Kaymakam Muammer Köken, Belediye Başkanı Volkan Şeker ve İl Müftüsü Şaban Kondi katıldı.
Kondi, konuşmasında, "Camiler aslında bir milletin, devletin tapularıdır. Camiyi yapan hayır sahipleri de o tapulara imza atan kahramanlardır." dedi.
Rum medyası Mersin'e giden Yavuz sondaj gemisinin güzergahını dakika dakika izledi Prof. Dr. İnan'dan deprem uyarısı "Ev hapsinden neden kaçtınız" diyen gazetecilere tepki gösterdi: "Anana sor" Beklenen yağış Edirne ve Kırklareli'de başladı! İstanbul'a çok az kaldı