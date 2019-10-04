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Mut'ta cami açılışı

1 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde yaptırılan Şehitler Camisi'nin açılışı yapıldı.

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Mersin'in Mut ilçesinde yaptırılan Şehitler Camisi'nin açılışı yapıldı.

Mut Şehitler Camisi Yaptırma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneğince yaptırılan caminin açılışına, Kaymakam Muammer Köken, Belediye Başkanı Volkan Şeker ve İl Müftüsü Şaban Kondi katıldı.

Kondi, konuşmasında, "Camiler aslında bir milletin, devletin tapularıdır. Camiyi yapan hayır sahipleri de o tapulara imza atan kahramanlardır." dedi.

Volkan Şeker, Mersin, Mut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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